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Фото: Администрация Рязани
В Недостоеве после жалоб рязанцев осушили лужу и положили асфальт. Об этом в четверг, 17 октября,
Рабочие Дирекции благоустройства города заасфальтировать дорогу у домов №№3е и 3ж на улице Сельских Строителей. Около дома №4 корпус 1 они осушили лужу. Как уточнили в мэрии, в ближайшее дни ее засыпят.
Кроме того, после обращений жителей в поселке заменили сломанные фонари.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».