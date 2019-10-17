В 2020 году в Рязани у двух детсадов появятся пристройки

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В 2020 году в Рязани у двух детсадов №№110 и 121 появятся пристройки. Об этом сообщил
Также в этом году начинается возведение пристроек к детским садам №№22, 108, 112, 125, 140 общим количеством на 400 мест. Работы завершат в 2020 году.
Кроме того, в 2021 году планируется ввести более 500 мест для детей раннего возраста.
Напомним, в октябре губернатор Николай Любимов
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