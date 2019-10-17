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У погибшего на рекламном щите рязанца остались жена и четверо детей. Об этом сообщил телеканал «Город».
«Он давно занимался монтажом рекламных конструкций, у него была соответсвующая техника, но в этот раз он почему-то воспользовался обычной лестницей», — говорится в сюжете.
Теперь следователям предстоит выяснить, какая фирма устанавливала рекламу.
Напомним, в сентябре на рекламном щите
Позже выяснилось, что щит
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