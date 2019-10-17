Синоптики рассказали, когда из Рязанской области уйдет тепло

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Фото: Pixabay.com
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, когда из Рязанской области уйдет тепло. По его словам, воздух будет прогреваться выше климатической нормы на четыре-пять градусов до вторника, 22 октября, передает
По словам Варакина, кратковременное похолодание сменится жарой до 27 градусов.
«Похолодание будет кратковременным, дождь только один день», — пояснил он, добавив, что такая погода ожидается, помимо Рязанской области, в Московской, Брянской, Калужской и Белгородской областях.
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