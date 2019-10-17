С начала года рязанские должники за газ выплатили более 157 миллионов

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В 2019 году «Газпром межрегионгаз Рязань» через суд взыскал с физических и юридических лиц 157,4 млн рублей долга. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Всего в суды направили 151 иск в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма их задолженности — 251,3 млн рублей.
В отношении физлиц составили 5 725 исков на общую сумму 38,9 млн рублей.
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