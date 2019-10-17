С начала года приставы арестовали имущество рязанцев на общую сумму более 920 миллионов

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С начала года общая стоимость арестованного приставами имущества рязанцев составила 927 млн рублей. Об этом сообщила
Отмечается, что арест накладывают в том случае, если долг нарушителя превышает три тысячи рублей.
«Арест имущества должников зачастую является крайней мерой принудительного взыскания. В большинстве случаев злостные должники, не выплачивающие долги годами, после процедуры ареста имущества погашают задолженность в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.
Рязанцам напомнили о необходимости проверять наличие долгов в сервисе «Банк исполнительных производств».
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».