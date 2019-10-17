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Рязанский таксист проехал от преследователей 15 километров на проколотых колесах. О «подставе» рассказали в группе «
Подписчик рассказал, что в Пронском районе его друг-таксист поехал к клиенту. По словам мужчины, на дороге были шипы, которые пробили колеса автомобиля.
«После чего за ним увязалась машина, — утверждает автор поста. — Были слышны звуки, похожие на выстрелы. На данном участке дороги нет никакой сотовой связи. Он ехал без остановки на спущенных колесах 15 километров до первых освещенных улиц».
Мужчина пояснил, что после этого погоня прекратилась.
Напомним, в 2012—2014 годах в Подмосковье орудовала «
Всего в банду, по версии следствия, входили не менее 15 выходцев из Средней Азии.
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