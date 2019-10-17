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21:28, 17 октября 2019 319
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Рязанский таксист проехал от преследователей 15 километров на проколотых колесах

Рязанский таксист проехал от преследователей 15 километров на проколотых колесах

Рязанский таксист проехал от преследователей 15 километров на проколотых колесах. О «подставе» рассказали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Подписчик рассказал, что в Пронском районе его друг-таксист поехал к клиенту. По словам мужчины, на дороге были шипы, которые пробили колеса автомобиля.

«После чего за ним увязалась машина, — утверждает автор поста. — Были слышны звуки, похожие на выстрелы. На данном участке дороги нет никакой сотовой связи. Он ехал без остановки на спущенных колесах 15 километров до первых освещенных улиц».

Мужчина пояснил, что после этого погоня прекратилась.

Напомним, в 2012—2014 годах в Подмосковье орудовала «банда ГТА». Преступники пробивали колеса при помощи шипов, после чего грабили и убивали водителей. Их жертвами стали 17 человек. Четверых злоумышленников приговорили к пожизненному лишению свободы.

Всего в банду, по версии следствия, входили не менее 15 выходцев из Средней Азии.


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