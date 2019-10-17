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Рязанец порезал мужчину канцелярским ножом на юбилее. Об этом сообщил
Установлено, что 8 февраля 2019 мужчина на праздновании юбилея своего знакомого в ресторане поссорился с одним из гостей. После этого он ударил незнакомца рукой по лицу и ногой по телу.
В ответ на это его оппонент достал из куртки канцелярский нож и ударил в левую часть грудной клетки потерпевшего, после чего скрылся с места преступления.
В результате пострадавший получил травмы, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.
Мужчине назначили три года исправительной колонии общего режима.
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