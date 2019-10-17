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13:42, 17 октября 2019 189
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Рязанцы продали обручальное кольцо собутыльника ради алкоголя

Рязанцы продали обручальное кольцо собутыльника ради алкоголя

Рязанцы продали обручальное своего знакомого, чтобы купить алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что мужчины выпивали вместе. 30-летний потерпевший снял кольцо, чтобы показать приятелям, что он «свободен и может пить, сколько захочет». Украшение мужчина положил на тумбочку, а потом заснул.

Придя в себя, рязанец отправился домой, где на следующий день вспомнил о кольце и обратился в полицию.

Оперативники опросили всех участников застолья и выяснили, что к краже причастен 38-летний мужчина. Украшение продали, а на полученные деньги купили спиртное.

Ранее подозреваемого неоднократно судили за кражи. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.


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