Рязанцы продали обручальное кольцо собутыльника ради алкоголя

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Рязанцы продали обручальное своего знакомого, чтобы купить алкоголь. Об этом сообщила
Известно, что мужчины выпивали вместе. 30-летний потерпевший снял кольцо, чтобы показать приятелям, что он «свободен и может пить, сколько захочет». Украшение мужчина положил на тумбочку, а потом заснул.
Придя в себя, рязанец отправился домой, где на следующий день вспомнил о кольце и обратился в полицию.
Оперативники опросили всех участников застолья и выяснили, что к краже причастен 38-летний мужчина. Украшение продали, а на полученные деньги купили спиртное.
Ранее подозреваемого неоднократно судили за кражи. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.