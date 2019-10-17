Рязанцев пригласили на общегородской субботник с Сорокиной и ее заместителями

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 19 октября, рязанцев пригласили на уборку города с мэром Еленой Сорокиной и ее заместителями. Об этом сообщил
Всего определили 11 территорий, на которых с 9:00 до 11:00 уберут свалки, спилят деревья и помоют памятники и проведут другие работы.
Работы проведут в следующих местах:
Сбор участников в 9:00. Форма одежды — свободная, с собой необходимо иметь перчатки.
На зеленой зоне между улицей Тимуровцев и улицей Советской Армии пройдет субботник, в котором поучаствует глава администрации Елена Сорокина. Сбор за остановкой общественного транспорта.
Заместители мэра уберутся на следующих территориях: Сергей Савин — Ильина дубрава; Игорь Тишин — Дубовая роща; Надежда Штевнина — Зеленая зона на проезде Завражнова;
Рязанцы смогут не только поучаствовать в уборке, но и задать интересующие их вопросы руководителям мэрии.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».