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11:27, 17 октября 2019 117
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Рязанцев пригласили на общегородской субботник с Сорокиной и ее заместителями

Рязанцев пригласили на общегородской субботник с Сорокиной и ее заместителями

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 19 октября, рязанцев пригласили на уборку города с мэром Еленой Сорокиной и ее заместителями. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Всего определили 11 территорий, на которых с 9:00 до 11:00 уберут свалки, спилят деревья и помоют памятники и проведут другие работы.

Работы проведут в следующих местах:

  • Зеленая зона между улицей Тимуровцев и улицей Советской Армии, сбор за остановкой общественного транспорта;
  • Дубовая роща, сбор у входа со стороны улицы Новоселов;
  • Зеленая зона на проезде Завражнова, сбор у Доски Почета;
  • Ильина дубрава, сбор у гостиницы «Четыре сезона»;
  • Парк Белякова поселок Дягилево в районе детского сада №31, сбор у тренажеров;
  • улица Гражданская, улица 11-й Совхозный проезд, дом №14;
  • улица Высоковольтная между домами №45 и 47, сбор слева от Дома ребенка;
  • Сквер Космонавтов, сбор за остановкой общественного транспорта «Клуб ТКПО» направление в город;
  • Зеленая зона на ул. Березовая в районе д. 3, сбор на остановке общественного транспорта «улица Березовая»;
  • Сквер Керамзавода, сбор в сквере;
  • улица Стройкова, зеленая зона от улицы Гагарина до улицы Островского.

Сбор участников в 9:00. Форма одежды — свободная, с собой необходимо иметь перчатки.

На зеленой зоне между улицей Тимуровцев и улицей Советской Армии пройдет субботник, в котором поучаствует глава администрации Елена Сорокина. Сбор за остановкой общественного транспорта.

Заместители мэра уберутся на следующих территориях: Сергей Савин — Ильина дубрава; Игорь Тишин — Дубовая роща; Надежда Штевнина — Зеленая зона на проезде Завражнова;

Рязанцы смогут не только поучаствовать в уборке, но и задать интересующие их вопросы руководителям мэрии.


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