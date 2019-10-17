Рязанцам предложили коммерческую недвижимость на новом сайте «Зеленого сада»

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Группа компаний «Зеленый сад» разметила на своем новом сайте выгодные предложения о продаже коммерческой недвижимости. Рязанцам доступны помещения как в уже готовых жилых комплексах, так и во вводимых в эксплуатацию в ближайшее время.
Объекты для покупки находятся в Горроще, в районе поселка Шлаковый и Дашково-Песочне. Жилые комплексы расположены на улицах Васильевская (дома № 5 и № 7), Пушкина (дом № 27), Рытикова (дом № 2) и Татарской (№ 69), а также на Славянском проспекте (дома № 3 и № 5).
На новом
На сайте можно получить более полную информацию и оставить заявку о бронировании выбранного помещения. Также подробные данные о коммерческой недвижимости можно получить в офисе Группы компаний «Зеленый сад» на Солотчинском шоссе, 2 и по телефону: +7 (4912) 77 77 77.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.