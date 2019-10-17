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12:37, 17 октября 2019 143

Рязанцам предложили коммерческую недвижимость на новом сайте «Зеленого сада»

Рязанцам предложили коммерческую недвижимость на новом сайте «Зеленого сада»

Группа компаний «Зеленый сад» разметила на своем новом сайте выгодные предложения о продаже коммерческой недвижимости. Рязанцам доступны помещения как в уже готовых жилых комплексах, так и во вводимых в эксплуатацию в ближайшее время.

Объекты для покупки находятся в Горроще, в районе поселка Шлаковый и Дашково-Песочне. Жилые комплексы расположены на улицах Васильевская (дома № 5 и № 7), Пушкина (дом № 27), Рытикова (дом № 2) и Татарской (№ 69), а также на Славянском проспекте (дома № 3 и № 5).

На новом интернет-ресурсе «Зеленый сад» представил помещения свободного назначения площадью от 100 до 800 квадратных метров. Предлагаются к рассмотрению помещения с арендаторами и с уже произведенным ремонтом.

На сайте можно получить более полную информацию и оставить заявку о бронировании выбранного помещения. Также подробные данные о коммерческой недвижимости можно получить в офисе Группы компаний «Зеленый сад» на Солотчинском шоссе, 2 и по телефону: +7 (4912) 77 77 77.


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