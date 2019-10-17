Работники РНПК присоединились к подготовке города к зиме

Работники АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», присоединились к подготовке города к зиме.

В рамках общегородского осеннего месячника с 14 по 18 октября к уборке участка от улицы Строителей до улицы Островского ежедневно привлекают до 30 сотрудников предприятия и до 5 единиц заводской спецтехники: трактор-щетка, поливочно-моечная машина, погрузчики и самосвал.

Во время уборки работники собирают опавшую листву и бытовой мусор, проводят опиловку деревьев и кустарников, вырубают старую поросль. Ежедневно на городскую свалку вывозят до 80 кубометров мусора и древесных отходов. Работы проходят в рамках реализации мероприятий программы корпоративного добровольчества АО «РНПК».

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания придерживается принципов социальной ответственности и занимает активную позицию в любых вопросах, которые касаются родного города, в том числе и благоустройства, — сказал начальник отдела благоустройства и инфраструктуры АО „РНПК“ Игорь Свирин. — На улице Строителей в этом году мы уже провели два этапа работ по демонтажу заброшенных сараев и построек, по уборке территории от сухостоя, старых деревьев и пней. Вновь пришли сюда по обращению районной префектуры. Считаем, что Рязань — это наш общий дом, в котором семья должна объединяться и наводить чистоту и порядок. Труд на благо города — это всегда здорово! Это удовлетворение от проделанной работы и наведенной чистоты, это хорошее настроение от теплой погоды и свежего воздуха».

По словам зампрефекта Железнодорожного района Ильи Обидина, параллельно с благоустройством участка разрабатывается дизайн-проект будущей парковой зоны на этом месте, который в дальнейшем отправят на согласование в администрацию города.

«Хотелось бы от всей души поблагодарить АО „РНПК“, наших постоянных помощников, за поддержку. Помощь очень ощутима как техникой, так и рабочей силой», — отметил Обидин.

Обращая внимание на вопросы охраны окружающей среды, АО «РНПК» проводит мероприятия по реконструкции и модернизации производства, организует экологические акции, участвует в общегородских субботниках, экопросветительской работе со школьниками, помогает Окскому заповеднику.

18 октября на уборку территории около завода выйдут более 100 работников, а 19 октября сотрудники присоединятся к участию во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия — 2019», выйдя на уборку парка «Переяславль» у Рязанского кремля.

Работу АО «РНПК» в области охраны окружающей среды оценивали как на региональном и на федеральном уровнях. В 2019 году горадминистрация выразила благодарность АО «РНПК» за «долгосрочное и плодотворное сотрудничество в реализации проектов, направленных на создание комфортных и современных общественных пространств города».