RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Под Рязанью откроется новогодняя резиденция Забавы Путятишны. Этот вопрос обсудили в среду, 16 октября, в проектном офисе «Новогодняя столица 2020», сообщил
Ее разместят во время новогодних каникул в развлекательном центре «Окская жемчужина».
В один из дней там пройдет большой семейный новогодний фестиваль. На главной площади курорта выступят вокальные и танцевальные коллективы города, будут работать развлекательные станции, пройдет новогодний квест «В поисках Забавушки», для гостей праздника организуют фуд-корт.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ скопинской колонии собака нашла в упаковке сахара гашиш
|
cледующая новость →В Горроще «Нива» и «Киа» попали в аварию
Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».