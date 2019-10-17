Под Рязанью 94-летняя пенсионерка выпала из окна

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Под Рязанью 94-летняя женщина выпала из окна. Об этом RZN.info сообщила следователь СУ СКР по Рязанской области Ирина Гуреева.
Трагедия произошла в ночь на четверг, 17 октября, в Рыбном. Пенсионерка выпала с третьего этажа.
Женщина жила с 58-летней дочерью.
«По факту гибели проводится доследственная проверка», — добавила Ирина Гуреева.
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