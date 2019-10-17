Пьяный рыбновец разбил камнем машину незнакомки

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В Рязани поймали пьяного мужчину, который разбил Honda. Об этом сообщил
В полицию обратилась 36-летняя женщина, которая рассказала, что незнакомец бросил камень в ее автомобиль, припаркованный у дома.
Полицейские выехали на место, разыскали и задержали нетрезвого 42-летнего рыбновца.
Выяснилось, что рязанка сделала замечание мужчине, который заглядывал в ее машину, и попросила незнакомца уйти. Он разозлился и бросил камень и несколько раз ударил по кузову и боковому стеклу иномарки.
Предварительно ущерб оценили в 61 тысячу рублей.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».