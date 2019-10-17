На выезде из Рязани неизвестный водитель сбил мотоциклиста и скрылся

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в среду, 16 октября, на выезде из Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 18:45 на 197-ом километре трассы М-5 неизвестная машина не пропустила 38-летнего мотоциклиста, сбила его и скрылась.
Пострадавшего доставили в больницу с травмами.
Полиция разыскивает водителя, покинувшего место ДТП.
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