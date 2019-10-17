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11:30, 17 октября 2019 82
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На шести рязанских улицах отключили холодную воду

На шести рязанских улицах отключили холодную воду

В четверг, 17 октября, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Стройкова, дома 63/73, 65, 65 корпус 1, 67, 67 корпус 1, 69, 69 корпус 1;
  • улица Ленинского Комсомола, дом 101;
  • улица Островского, дома 44 корпус 2 (детсад №80), 44 корпус 1 (детсад №88).

Кроме того, к 17:00 воду дадут по следующим адресам:

  • улица Бирюзова, дом 22 корпус 1;
  • улица 1-я Прудная, дом 14/10;
  • улица Дружная, дом 13.

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