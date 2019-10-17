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В четверг, 17 октября, губернатор Николай Любимов осмотрел реконструируемый Дворец торжеств. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».
Глава региона отметил, что новый ЗАГС откроется в конце года.
«Сейчас здесь завершаются отделочные работы, завозится оборудование и мебель. Но не хватает последних штрихов. Поручил профильным ведомствам сделать фасадную подсветку здания и благоустроить сквер рядом с ним, отремонтировать прилегающую дорогу и организовать парковку. Новый ЗАГС должен стать украшением Рязани», — отметил Любимов.
Ранее RZN.info публиковал
Напомним, ЗАГС на улице Соборной
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».