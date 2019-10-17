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Изменения в правила благоустройства Рязани обсудили на слушаниях. Обсуждение прошло в среду, 16 октября.
В новой редакции документа планируется создать перечень объектов озеленения, который будет изменять мэрия.
Список будет содержать номер объекта, наименование, описание месторасположения, карты.
Полномочия по присвоению названий объектам озеленения передадут мэрии.
Заключение по результатам публичных слушаний будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».
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