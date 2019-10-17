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16:48, 17 октября 2019 85
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Бывший советник Карабасова проведет в СИЗО более года

Бывший советник Карабасова проведет в СИЗО более года

Экс-советник рязанского мэра Александр Зайкин проведет в СИЗО более года. Об этом сообщили в Басманном суде.

В четверг, 17 октября, подсудимому продлили меру пресечения на неделю до 25 октября.

Далее меру пресечения для него будет избирать Московский городской суд.

Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину.


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