За неделю в Рязанской области подешевел картофель и подорожали яйца

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За неделю, с 8 по 14 октября, в Рязанской области на 5,7% подешевел картофель. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цена также уменьшилась на:
За это время подорожали:
Цены на говядину, баранину, масло сливочное и пшено не изменились.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».