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11:21, 16 октября 2019 117
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За неделю в Рязанской области подешевел картофель и подорожали яйца

За неделю в Рязанской области подешевел картофель и подорожали яйца

За неделю, с 8 по 14 октября, в Рязанской области на 5,7% подешевел картофель. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цена также уменьшилась на:

  • яблоки — на 5,0%;
  • капусту белокочанную — на 4,7%;
  • морковь — на 4,1%;
  • мясо кур — на 1,8%;
  • сахар-песок — на 1,8%;
  • свинину — на 0,8%;
  • масло подсолнечное — на 0,3%;
  • муку пшеничную — на 0,2%;
  • молоко — на 0,1%.

За это время подорожали:

  • яйцо куриное — на 2,5%;
  • крупа гречневую-ядрицу — на 2,0%;
  • вермишель — на 0,9%;
  • рыба мороженая — на 0,5%;
  • рис — на 0,5%;
  • соль — на 0,5%;
  • лук репчатый — на 0,4%;
  • чай — на 0,1%;
  • хлеб ржаной, ржано-пшеничный — на 0,1%.

Цены на говядину, баранину, масло сливочное и пшено не изменились.


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