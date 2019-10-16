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Фото: Издательство «Пресса»
В Спасском районе при столкновении легковушки с фурой погиб мужчина,
Авария произошла 15 октября на 255-м километре трассы М-5 «Урал».
Водитель Lada Priora выезжал со второстепенной дороги, не заметил грузовой автомобиль Scania и столкнулся с ним.
28-летний пассажир легковушки скончался в машине скорой помощи, водитель Lada Priora получил травмы.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».