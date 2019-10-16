В сети появилось фото с нарушениями на «Детском питании». Мэрия их опровергла

В «Детском питании» прокомментировали фото с нарушениями на производстве, опубликованные в группе «ВКонтакте» в среду, 16 октября.

«Нетрезвые грузчики в грязной спецодежде помогают готовить пищу, тараканы так и кишат в помещениях, необработанные яйца сразу из тары бьются в котлы и прикрываются грязной картонкой неизвестного происхождения, недовложение сырья, выброс в раковину готовых продуктов (а цены растут), не соблюдение элементарных санитарных норм, да что там „ноги“ приделываются даже инвентарю (орфография и пунктуация сохранена — прим. ред.)», — написал анонимный автор поста.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в среду на предприятии прошло совещание с участием замглавы администрации Рязани Игоря Тишина. По словам директора «Детского питания» Ирины Истоминой, опубликованные в соцсети фото сделаны около полугода назад одним из сотрудников предприятия и были направлены в прокуратуру. Последующая проверка нарушений не выявила.

Истомина рассказала, что на фото представлены макароны, приобретенные для предварительной проверки качества и дальнейшего приготовления для школьников.

«Если продукция не соответствует требованиям, то она утилизируется. В специально обустроенную напольную канализацию сливается вода, а макаронные изделия выбрасываются в мусорный контейнер, что и было представлено на фотографии, — сказала руководитель производства. — Технология приготовления продукции из яиц производится только после специальной обработки, затем яйца разбиваются в котлы, замешивается смесь для приготовления омлета, которая разливается по емкостям и готовится в пароконвектоматах».

Игорь Тишин поручил провести дополнительную служебную проверку по изложенной в публикации информации, усилить контроль за работой пищеблока и склада.

Руководитель «Детского питания» подчеркнула, что начиная с 11 октября и на протяжении месяца на предприятии проводит проверку региональное управление Роспотребнадзора. «Недочетов, связанных с приготовлением пищи и утилизации отходов не выявлено. Все сотрудники предприятия, имеющие отношение к приготовлению и доставке пищи, проходят медицинское обследование и имеют медицинские книжки. Рабочий персонал, в том числе грузчики, ежедневно проходят проверку на трезвость. При выявлении фактов алкогольного опьянения, сотрудники-нарушители отстраняются от работы, на них составляется акт, в их отношении применяются меры административного воздействия вплоть до увольнения», — отмечается в сообщении.

Истомина также отметила, что каждый сотрудник предприятия отдает рабочую одежду для стирки в прачечной, где она проходит дезинфекцию с применением специальных средств, подвергается тепловой обработке и проглаживается.

В заключение она добавила, что в 2019 году с ГБУ РО Дезинфекционная станция заключены договоры на регулярную дезинфекцию транспорта, дератизационные работы по санитарной обработке от крыс и мышей, на дезинсекцию производственных помещений и всей площади предприятия от тараканов.