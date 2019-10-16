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17:49, 16 октября 2019 205
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В Рязани снизили плату за содержание муниципального жилья

В Рязани снизили плату за содержание муниципального жилья

В Рязани снизили плату за содержание жилья для нанимателей государственных и муниципальных помещений. Постановление мэрии опубликовали в среду, 16 октября.

Тарифы изменились таким образом:

  • в жилых домах со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, мусоропроводом — 19,31 рубля за квадратный метр в месяц (-54 копейки к прежнему уровню);
  • в жилых домах со всеми видами благоустройства, с двумя лифтами в подъезде, без мусоропровода — 18,92 рубля (-54 копейки);
  • в жилых домах со всеми видами благоустройства, с лифтом, мусоропроводом — 16,45 рубля (-59 копеек);
  • в жилых домах со всеми видами благоустройства, с лифтом, без мусоропровода — 16,06 рубля (-59 копеек);
  • в жилых домах со всеми видами благоустройства, без лифта и мусоропровода — 13,26 рубля (- 64 копейки);
  • в жилых домах, имеющих не все виды благоустройства — 10,48 рубля (- 64 копейки);
  • в неблагоустроенных жилых домах — 5,93 рубля (-73 копейки).

Тарифы изменились из-за вычета единого тарифа на мусор из платы за содержание жилья.

Документ вступит в силу с 1 ноября, когда заработает региональный мусорный оператор.


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