В Рязани снизили плату за содержание муниципального жилья

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В Рязани снизили плату за содержание жилья для нанимателей государственных и муниципальных помещений. Постановление мэрии опубликовали в среду, 16 октября.
Тарифы изменились таким образом:
Тарифы изменились из-за вычета единого тарифа на мусор из платы за содержание жилья.
Документ вступит в силу с 1 ноября, когда заработает региональный мусорный оператор.
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