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В Рязани разобрали аллею парящих зонтиков. Об этом в среду, 16 октября, RZN.info сообщили в администрации города.
В мэрии пояснили, что зонтики над тропинкой в парке Железнодорожников повесили сотрудники бара «Пятый океан». Из-за сильного ветра их сняли.
Напомним, снимок украшенной
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