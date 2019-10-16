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12:14, 16 октября 2019 159
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В Рязани ищут очевидцев столкновения «Киа» и «Ауди» в Песочне

В Рязани ищут очевидцев столкновения «Киа» и «Ауди» в Песочне

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани ищут очевидцев аварии, которая произошла в 19:10 26 июня в Дашково-Песочне. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что около дома №50 по улице Верхней 38-летняя рязанка на Kia Rio врезалась в Audi A6 под управлением 34-летнего мужчины.

В результате травмы получили оба водителя, а также 24-летняя пассажирка Kia.

Очевидцев ДТП просят обращаться по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1.


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