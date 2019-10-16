В Рязани ищут очевидцев столкновения «Киа» и «Ауди» в Песочне

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани ищут очевидцев аварии, которая произошла в 19:10 26 июня в Дашково-Песочне. Об этом сообщила
Известно, что около дома №50 по улице Верхней 38-летняя рязанка на Kia Rio врезалась в Audi A6 под управлением 34-летнего мужчины.
В результате
Очевидцев ДТП просят обращаться по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.