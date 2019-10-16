В РГАТУ отметили лучших студентов сельхозотрядов

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева отметили лучших студентов сельхозотрядов.
В среду, 16 октября, праздник посетили зампред правительства Дмитрий Филиппов, зампредседателя комитета облдумы по аграрным вопросам Владимир Сидоров. Они вручили отличившимся студентам грамоты и подарки, а также награды от облдумы.
Как сказал Филиппов, исторически традиция студенческих отрядов пришла от советских времен и сейчас продолжает развиваться.
«Нашим студентам нужно расширять географию и на практике видеть, что происходит в тех или иных хозяйствах. Уверен, что для наших молодых специалистов очень важно, чтобы у них горели глаза и не увядал интерес к профессии. На практике всегда можно узнать для себя что-то новое и более глубоко погрузиться в профессию», — заявил зампред регионального правительства.
От имени депутатов облдумы студентов поздравил Владимир Сидоров. «Возродилась традиция работы на селе. Если бы вы только знали, как вы там нужны. В этом году для строительства жилья, проведения воды и газа и строительства дорог на селе выделят почти три триллиона рублей», — отметил Сидоров.
К поздравлениям также присоединился глава регионального минсельхоза Борис Шемякин. «Все, кто были в студотрядах, вспоминают это время, как лучшее время учебы и молодости. В ходе работы вы не только смогли получить ценный опыт, но и проявить себя на производстве. Те предприятия, где вы трудились, уже к вам присмотрелись и сделали свой выбор на лучших», — сказал Шемякин.
© RZN.info
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