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Фото: Pixabay.com
В Кузбассе неизвестные подожгли десятки тонн сена. Огонь в селе Зеледеево Юргинского района начал распространяться вечером во вторник, 15 октября, сообщает
Пожар на улице Центральной тушили полчаса. За это время сгорели 60 тонн сена и 25 тонн соломы.
По предварительной информации, пожар начался из-за поджога.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».