В четверг в Рязанской области потеплеет до +17 градусов

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В четверг, 17 октября, в Рязанской области потеплеет до +17 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов, местами +8 градусов, днем +12, +17 градусов.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.