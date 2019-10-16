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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В среду, 16 октября, участника «Зарницы» в Рязани доставили в больницу с подозрением на перелом ноги. Пострадавшим оказался юноша из Бурятии.
Каким образом студент получил травму, неизвестно.
Напомним, Рязанскую область на «Зарнице» представляют команды «Политеха» и Академии ФСИН. В среду, 16 октября, в Лесопарке
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