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Фото: Pixabay.com
Тульские следователи потеряли «кота-наркурьера». Он проходил по делу о доставке наркотиков в исправительную колонию № 6 как вещдок, пишет «
Кот родился в колонии, но иногда выбирался за ограду через лаз. По версии следователей, один из заключенных повесил на животное ошейник с тайным карманом, чтобы тот переносил наркотики. Злоумышленник не смог воплотить задумку: его задержали, а кота отдали на передержку в зооуголок в Новомосковске.
Несколько дней назад адвокат обвиняемого Дмитрий Сотников узнал, что кот сбежал. Как выяснилось, из-за холода животное выпускали из клетки. Однажды на территорию пробрались собаки, кот испугался их и убежал.
Позиция обвинения строится на показаниях трех секретных свидетелей, которые якобы покупали наркотики через «кота-курьера». По мнению адвоката, без кота нельзя провести следственный эксперимент, а это дает основания для закрытия дела.
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