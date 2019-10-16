Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:49, 16 октября 2019 141
 0    0

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в ноябре

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в ноябре

Фото: Pixabay.com

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ждет россиян в ноябре. По ее словам, в большинстве регионов будет теплее обычного, пишет «Российская газета».

По словам Паршиной, комфортная погода ожидается на большей части территории России. Прохладнее, чем обычно, согласно прогнозам, должно быть в Краснодарском крае и южной части Крыма.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отходный бизнес. Как турлатовская свалка опасных отходов стала одной из самых обсуждаемых в России

Отходный бизнес. Как турлатовская свалка опасных отходов стала одной из самых обсуждаемых в России

Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 4 537
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 4 323
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 243
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 406
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:45, 4 октября 2019 2 072
На Рязанскую область надвигается балканский циклон
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум