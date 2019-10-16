Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в ноябре

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Фото: Pixabay.com
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ждет россиян в ноябре. По ее словам, в большинстве регионов будет теплее обычного, пишет «
По словам Паршиной, комфортная погода ожидается на большей части территории России. Прохладнее, чем обычно, согласно прогнозам, должно быть в Краснодарском крае и южной части Крыма.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».