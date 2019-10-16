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14:22, 16 октября 2019 61
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Сбежавшего заключенного рязанской колонии нашли пьяным в наркодиспансере

Сбежавшего заключенного рязанской колонии нашли пьяным в наркодиспансере

Заключенный рязанской колонии-поселения сбежал во время транспортировки из больницы. Инцидент произошел 28 сентября, сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что на обратном пути автобус сделал санитарную остановку в Строителе, после которой осужденный пропал.

Как оказалось, мужчина зашел за продуктами в магазин, где встретил знакомого. Приятели решили выпить, поэтому заключенный не вернулся к автобусу.

Вечером этого же дня осужденного нашли в наркодиспансере, куда его доставили в состоянии опьянения.

После случившегося прокуратура провела проверку. «Установлено, что сотрудниками колонии-поселения не был должным образом организован надзор… В адрес начальника УФСИН по Рязанской области внесено представление устранении нарушений», — говорится в сообщении.


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