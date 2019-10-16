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Фото: Pixabay.com
Рязанец взломал автомобиль и украл рыболовный набор, об этом сообщили на
В полицию обратился 22-летний рязанец, он рассказал, что его его машину взломали и украли часть вещей.
Оперативники выснили, что злоумышленник взломал ВАЗ-2115, открыл багажник и похитил аккумулятор, два колеса и набор блесен и воблеров.
Полицейские быстро разыскали мужчину. Им оказался 19-летний рязанец. Злоумышленника задержали. У него дома обнаружили и изъяли похищенное.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».