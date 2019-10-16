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Рязанцы выберут парки и скверы для благоустройства. Об этом в среду, 16 октбря, рассказала Елена Сорогина, сообщили в
Победителя определят по итогам рейтингового голосования.
Глава мэрии, отметила, что у рязанцев есть возможность преобразить родной город, поучаствовав в отборе территорий, а затем голосовании.
Планируется, что первый этап сбора предложений пройдет на площадках крупных торговых центров и образовательных учреждений.
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