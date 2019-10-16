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Рязанцы предложили провести фестиваль «Битва на реке Шиш» в селе Путятино. Там в 1365 году войско под предводительством Олега Рязанского разбило монголо-татар.
Разработкой фестиваля занимаются историки, археологи и путятинские активисты,
Ожидается, что первую «Битву на реке Шиш» посетят более тысячи человек. Создатели фестиваля также хотят установить посвященную битве стелу.
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