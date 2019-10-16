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9:34, 16 октября 2019 117
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Рязанцы предложили провести фестиваль «Битва на реке Шиш»

Рязанцы предложили провести фестиваль «Битва на реке Шиш»

Рязанцы предложили провести фестиваль «Битва на реке Шиш» в селе Путятино. Там в 1365 году войско под предводительством Олега Рязанского разбило монголо-татар.

Разработкой фестиваля занимаются историки, археологи и путятинские активисты, сообщил сайт рязанского правительства. Проект презентовали на Всероссийском форуме сельских инициатив.

Ожидается, что первую «Битву на реке Шиш» посетят более тысячи человек. Создатели фестиваля также хотят установить посвященную битве стелу.


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