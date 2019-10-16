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10:26, 16 октября 2019 206
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Рязанцы отметили столетие детской библиотеки

Рязанцы отметили столетие детской библиотеки

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанцы отметили столетие областной детской библиотеки. Праздник прошел в зале театра юного зрителя во вторник, 15 октября.

В честь юбилея представители власти и общественности отметили библиотекарей грамотами и подарками. К поздравлениям присоединились зампред регионального правительства Роман Петряев и глава областного минкульта Виталий Попов.

Петряев отметил, что для библиотеки сто лет — это не возраст.

«Библиотека несет сакральную роль для нашей страны. Мы не можем допустить, чтобы книга и ребенок разлучились. На этом основан наш статус самой читающей нации в мире», — сказал политик.

Виталий Попов заявил, что сказать о роли детской библиотеки в общественной и культурной жизни региона кратко невозможно.

«Сегодня особое событие для нашего региона — столетие нашей любимой детской библиотеки. Для нас она уже давно стала методическим центром. Отмечу, что вместе с библиотекой в этом году отмечают вековой юбилей художественное училище имени Вагнера и рязанский музколледж имени Пироговых», — сказал Попов, пожелав больше благодарных читателей и развития коллективу.

От имени депутатов облдумы коллектив учреждения поздравила председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова. Она поблагодарила сотрудников за «вклад в воспитание молодежи, приумножение духовного богатства Рязанской земли».

«Вы сохраняете нашу культуру, помогаете детям лучше узнать жизнь, научиться общаться, открываете замечательный мир книги», — заключила Панфилова.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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