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Фото: Pixabay.com
Рязанца поймали на дороге с тушей украденной коровы. Мужчина пытался перевезти говядину на «шестерке»,
Ночью неподалеку от въезда в Ряжск автоиспектор остановил «ВАЗ-2106». Он заметил на заднем сиденье несколько больших пакетов и рогатую голову.
«Возможно, неподготовленный человек испугался бы такой картины на ночной дороге, но опытный полицейский спокойно попросил водителя показать, что хранится в салоне», — отметили в пресс-службе.
Водитель попытался сбежать. Его задержали.
Как оказалось, 55-летний житель Ряжска причастен к краже коровы из летнего загона фермы у села Чирково. Ранее его судили за кражу крупного рогатого скота.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.