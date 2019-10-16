«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» выполнил план по расчистке трасс ЛЭП

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» завершил работы по расчистке трасс линий электропередачи в районах области.
Бригады рязанских энергетиков совместно с персоналом подрядных организаций освободили от древесно-кустарниковой растительности территорию в 1 251 га вдоль воздушных линий (ВЛ) в зоне ответственности всех районов электрических сетей (РЭС) региона. Среди РЭСов, где выполнили основной объем расчистки, — Касимовский, Клепиковский и Рязанский. Работы вели на 306 линиях 0,4 — 110 кВ.
Как рассказали в пресс-службе компании, существенные объемы работ выполнили на ВЛ 110 кВ «Коловрат — Сумбулово» (52,6 га) и ВЛ 110 кВ «Бельки — Касимов» (более 48,6 га), а также на ВЛ 35 кВ «Заборье — Мещерская» (32,1 га) и «Шилово — Инякино» (свыше 51,6 га).
«Деятельность по расчистке трасс и расширению просек ВЛ 0,4-110 кВ в пределах охранных зон является важным направлением деятельности предприятия, — подчеркнул первый замдиректора — главный инженер „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ Алексей Лопатин. — Реализация мероприятий ведется ежегодно для предотвращения технологических нарушений и перерывов в электроснабжении потребителей из-за падений деревьев и контакта веток с проводами, в целях обеспечения эксплуатационной надежности ВЛ, проходящих по лесным массивам, повышения оперативности и эффективности работы персонала на линиях. Важно отметить, что годовой план по расчистке выполнен в полном объеме и в соответствии с графиком до наступления холодов, что будет способствовать решению нашей первостепенной задачи — обеспечить потребителей надежным электроснабжением в отопительный сезон».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТульские следователи потеряли «кота-наркурьера» — СМИ
|
cледующая новость →В четверг в Рязанской области потеплеет до +17 градусов
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.