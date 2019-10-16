«Рельеф-Центр» вошел в топ-600 ведущих компаний России

В октябре рейтинговое агентство России «Эксперт РА» опубликовало рейтинг RAEX-600 — список ведущих российских компаний. В топ-600 лидеров отечественного бизнеса вошла компания «Рельеф-Центр» — дистрибьютор №1 канцелярских товаров на российском рынке, головной офис которого находится в Рязанской области.

«RAEX-600 существует с 1995 года, за это время рейтинг получил признание экспертов в России и за рубежом. Попадание в список лидеров говорит о высокой оценке деятельности компании, ее надежности и эффективности работы», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Отмечается, что список обращает на себя внимание отечественных и зарубежных СМИ и используется при оценке развития российской экономики.

«Рельеф-Центр» оказался в рейтинге вполне закономерно, заявили его представители. «Компания начинала свой путь как небольшая фирма по продаже канцелярских товаров, а уже в следующем году отметит 20-летний юбилей в качестве крупного федерального холдинга, который обслуживает все 85 регионов России и осуществляет экспортные поставки в 15 стран», — рассказали в пресс-службе.

Центральный офис компании находится в Рязани, здесь располагается и крупный складкой комплекс класса А+, оснащенный интеллектуальной системой управлений Lead WMS и современным подъемным оборудованием.

На сегодняшний день у «Рельеф-Центра» действует семь филиалов по стране: в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Челябинске, Новосибирске и Казани. Компания также развивает собственное производство.

«Работа в этом направлении позволила значительно снизить импорт китайских канцтоваров из пластика на российский рынок. А в 2018 году „Рельеф-Центр“ перевез в Рязань завод по производству товаров для детского творчества, что знаменует новый этап в развитии компании, — подчеркнули в пресс-службе. — Предприятия, которые входят в RAEX-600, играют важную роль в экономике страны. Деятельность „Рельеф-Центра“ способствует улучшению инвестиционного климата домашнего региона, компания обеспечивает рабочие места с достойной заработной платой, а развитие производственного направления позволяет создавать качественные продукты, которые составляют достойную конкуренцию отечественным и мировым брендам».