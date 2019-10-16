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Путин разрешил полиции выносить предостережения гражданам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации,
В сообщении говорится, что практика предостережений позволит снизить количество правонарушений и преступлений в России.
Порядок объявления предостережения, форму и категорию должностных лиц, уполномоченных его объявить, определит МВД России. Соответствующие изменения внесли в закон «О полиции». В частности, граждан могут предостерегать от совершения антиобщественных поступков.
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