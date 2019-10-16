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Фото: Pixabay.com
Присяжные вынесли вердикт по делу рязанцев, убивших соседа и выбросивших тело в реку. Обоих мужчин признали виновными. Об этом
Во вреям ссоры потерпевшего били по голове и туловищу ногами и стеклянными бутылками. Как он умер, злоумышленники погрузили тело в багажник, отвезли его к реке, а затем выбросили с моста.
«После обсуждения участниками уголовного процесса последствий вердикта профессиональным судьей будет вынесен приговор», — пояснила пресс-служба суда. Отмечается, что присяжные решили, что один из мужчин заслуживате снисхождения.
Мужчин осудят по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК («Убийство, совершенное группой лиц»).
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».