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14:26, 16 октября 2019 121
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Появились новые снимки строящегося сасовского обхода

Появились новые снимки строящегося сасовского обхода

В группе «Типичное Сасово» в среду, 16 октября, опубликовали снимки строящегося обхода. На фотографиях видно, что техника разравнивает песок, который кладут в основание будущей дороги.

Ранее появился фотоотчет с воздуха.

Напомним, объездную дорогу начали прокладывать 13 лет назад. Тогда рабочие выложили половину (около четырех километров) и заморозили строительство. Его возобновили в 2019 году, объект планируют завершить до конца года. Ранее в минтрасе заявили, что строительство обхода идет с опережением графика.

Стоимость обхода превысила 466 миллионов рублей.


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