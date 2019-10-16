Полиция ищет свидетелей ДТП в Солотче, где «Тойота» насмерть сбила пешехода и скрылась

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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 28 сентября на площади Монастырской в Солотче. Об этом сообщила
Примерно в 5:30 46-летний житель Рязанского района на Toyota Camry сбил на 58-летнего пешехода, который двигался по нерегулируемому переходу. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.
Водитель скрылся, но позже его
Очевидцев просят обращаться по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1.
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