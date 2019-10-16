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Фото: Администрация Рязани
По просьбе жителей во дворе на улице Высоковольтной уложили асфальт, сообщили на
Территорию около дома №29 корпус 1 посетила Елена Сорокина.
Местные жители попросили главу администрации привести территорию в порядок.
Дирекция благоустройства привела территорию в порядок — убрали поросль, вывезли стихийную свалка, отремонтировали ливневую канализацию и заасфальтировали проезжую часть.
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