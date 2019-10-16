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11:59, 16 октября 2019 214
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«По фене не ботаю». Никита Белых рассказал о жизни в скопинской колонии

«По фене не ботаю». Никита Белых рассказал о жизни в скопинской колонии

Никита Белых в интервью РБК рассказал о жизни в скопинской колонии. Экс-губернатор сообщил, что здесь ему «намного комфортнее, чем в следственном изоляторе в «Лефортово».

«Есть чем заниматься. Работа библиотекарем отвлекает меня от неприятных мыслей», — подчеркнул он.

Корреспондент также узнал о том, как кормят Белых в тюрьме. Экс-губернатор уверил, что гурманом никогда не был. «Можно было бы закатить глаза и сказать, что не хватает крабов, но со временем понял, доширак — тоже еда», — сообщил мужчина.

Также Белых рассказал, о работе в библиотеке. «По фене не ботаю, стараюсь предлагать заключенным книги Толстого», — заключил он.

Напомним, Никиту Белых задержали при получении взятки в размере 400 тысяч евро в июне 2016 года. Суд назначил экс-губернатору восемь лет колонии строгого режима и 48,2 миллиона рублей штрафа. Его этапировали в ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области, где он устроился работать в библиотеку.


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