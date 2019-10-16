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12:40, 16 октября 2019 335
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Наезд «Приоры» на женщину с ребенком в Песочне попал на видео

Наезд «Приоры» на женщину с ребенком в Песочне попал на видео

ДТП с пешеходами, которое произошло утром во вторник, 15 октября, в Дашково-Песочне, попало на видео. Запись с камеры опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что группа людей двинулась по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Lada Priora под управлением 30-летнего рязанца сбила 38-летнюю женщину и трехлетнюю девочку.

С травмами пострадавших доставили в больницу.


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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».

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