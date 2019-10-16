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Утром в среду, 16 октября, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 12:00 воды не будет в доме «по улице Лево-Лыбедской и на улице Рабочих.
К 13:00 воду дадут в доме 55 по улице Попова, в доме 7 по улице Полиграфистов, а также в домах 37, 39 и 22 по улице 2-я Механизаторов.
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