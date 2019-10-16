На проезде Яблочкова «Киа» опрокинулась на крышу

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В среду, 16 октября, на проезде Яблочкова около ТЦ «Нити» перевернулась Kia Rio, сообщили в группе в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
По словам очевидцев, автомобиль Kia Rio столкнулся с Ford. Коммментаторы отмечают, что в аварии есть пострадавшие.
На месте работал реанимобиль.
Официальной информации о ДТП пока нет.
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