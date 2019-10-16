RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Минстрой изменит правила строительства для профилактики выпадения детей из окон, передает
«Согласно вносимым изменениям, будет установлена обязательность применения систем безопасности при проектировании оконных блоков для предотвращения их открывания детьми и предупреждения случайного выпадения», — сообщила детский омбудсмен правам ребенка Анна Кузнецовова.
Также изменится высота поручней внутренних лестниц, которая будет составлять не менее 0,9 метра.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Горроще сбили человека
|
cледующая новость →Появилось мобильное приложение «Рязань — Новогодняя столица»
Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».